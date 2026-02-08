¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 08 de Febrero, Neuquén, Argentina
GOLES ARGENTINOS POR EL MUNDO

El ex Boca, Luis Vázquez marcó en el triunfo del Getafe

El ex delantero Xeneize convirtió en la victoria por 2 a 0 ante Alavés, como visitante, por la fecha 23 de La Liga de España. Es su segundo tanto en tres partidos en su nuevo equipo.

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 08 de febrero de 2026 a las 16:08
Buen momento de Luis Vázquez en el fútbol español. En la foto el de la derecha

El santafesino Luis Ismael Vázquez sigue de racha en sus primeros partidos en Getafe, marcó un gol en el triunfo por 2 a 0 ante Alavés -el equipo que dirige Eduardo "Chacho" Coudet, en condición de visitante, por la fecha 23 de La Liga de España.

El ex delantero de Boca Juniors abrió el marcador a los 7 minutos del segundo tiempo. De esta manera, convirtió su segundo tanto en apenas tres presentaciones en su nuevo equipo. Con este triunfo, el conjunto de José Bordalás quedó décimo en la tabla con 26 puntos, mientras que el de Eduardo Coudet está undécimo (11°) con 25.

El nativo de Recreo, tiene 24 años, llegó de la entidad de Buenos Aires a Europa, donde recaló en el RSC Anderlecht de Belgica, alternando buenas y malas.

 

