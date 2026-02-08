El santafesino Luis Ismael Vázquez sigue de racha en sus primeros partidos en Getafe, marcó un gol en el triunfo por 2 a 0 ante Alavés -el equipo que dirige Eduardo "Chacho" Coudet, en condición de visitante, por la fecha 23 de La Liga de España.

El ex delantero de Boca Juniors abrió el marcador a los 7 minutos del segundo tiempo. De esta manera, convirtió su segundo tanto en apenas tres presentaciones en su nuevo equipo. Con este triunfo, el conjunto de José Bordalás quedó décimo en la tabla con 26 puntos, mientras que el de Eduardo Coudet está undécimo (11°) con 25.

El nativo de Recreo, tiene 24 años, llegó de la entidad de Buenos Aires a Europa, donde recaló en el RSC Anderlecht de Belgica, alternando buenas y malas.