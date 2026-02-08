La recta decisiva de MasterChef Celebrity volvió a quedar atravesada por una polémica inesperada. Mientras la producción intenta mantener el hermetismo sobre cada gala, en las últimas horas se difundió el nombre de quien dejaría la competencia, lo que generó reacciones inmediatas entre los seguidores del programa.

La filtración surgió en un contexto ya cargado por la tensión de la semana anterior. Durante la llamada “noche de beneficios”, Miguel Ángel Rodríguez quedó en desventaja cuando denunció que parte de su preparación había desaparecido en plena consigna. El episodio lo obligó a improvisar sobre la marcha y terminó ubicándolo en zona de riesgo.

El propio participante expresó su frustración en ese momento con una frase que se repitió durante la emisión: “Me afanaron la crema”. A partir de allí, el desafío se volvió cuesta arriba y su continuidad quedó comprometida de cara a la siguiente instancia.

Tras esa gala, usuarios de redes sociales revisaron imágenes del programa y señalaron a Emilia Attias como posible responsable de haberse llevado el bowl por error. Aunque nunca hubo una confirmación oficial de la producción ni del jurado, el señalamiento se volvió tendencia y abrió un debate intenso entre fanáticos del reality.

La situación escaló todavía más cuando, en un ciclo de streaming, se mencionó el resultado antes de tiempo. Allí, Laura Ubfal dejó escapar un comentario que muchos interpretaron como una confirmación del desenlace: “Bueno, porque lo eliminaron”. Minutos después intentó relativizarlo, pero el dato ya circulaba ampliamente.

Desde entonces, el nombre de Miguel Ángel Rodríguez quedó instalado como el posible próximo eliminado, aun sin validación oficial del programa. El spoiler alimentó la percepción de que su salida estaría condicionada por el incidente previo y no exclusivamente por el rendimiento en la prueba culinaria.

El clima en redes se volvió particularmente hostil. Parte del público expresó que la situación habría sido injusta si efectivamente el actor llega a dejar el certamen tras haber competido con un faltante en su estación de trabajo. En paralelo, otros usuarios pidieron sanciones para quienes consideraron responsables del episodio.

Mientras tanto, la producción mantiene silencio y sostiene el esquema habitual de revelación en pantalla. Con la final cada vez más cerca, cualquier filtración adquiere peso propio y modifica la expectativa de la audiencia.

A la espera de la emisión que confirme o desmienta el resultado, el reality suma una nueva controversia que excede la cocina. Entre acusaciones cruzadas, errores al aire y especulaciones, el nombre del posible eliminado quedó expuesto antes de tiempo y el debate sigue abierto.