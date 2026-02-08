En el estadio Tomás Adolfo Ducó, Huracán recibirá a San Lorenzo el domingo a las 19.15, por el interzonal de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. El Globo buscará reponerse ante su gente y obtener la primera victoria, mientras que el Ciclón intentará cortar la racha de ocho años sin poder ganar en Parque Patricios.

El clásico de barrio más grande del mundo, como se denomina cada choque entre El Globo y El Ciclón, será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital a partir de las 19 por Mitre Patagonia 90.5.

Huracán, que acumula dos empates y una caída, y no conoce la victoria en 2026, Sin embargo, las expectativas son altas ya que el Globo no pierde contra San Lorenzo en el Palacio desde 2017 y desde entonces registra tres triunfos y cuatro igualdades.

San Lorenzo buscará su tercer triunfo consecutivo, pero para eso deberá ganar en Parque Patricios, algo que no puede conseguir desde hace ocho años.

El Ciclón y el Globo se enfrentaron en 191 oportunidades: San Lorenzo obtuvo 87 victorias; Huracán ganó 48 partidos; e igualaron en 56 oportunidades. El último clásico entre ambos fue en el Clausura 2025 en un empate 0-0 en el Estadio Pedro Bidegain.

Probables Formaciones

Huracán: Hernán Galindez; Federico Vera, Fabio Pereyra, Lucas Carrizo, César Ibáñez; Leonardo Gil, Emmanuel Ojeda, Facundo Waller; Alejandro Martínez o Leonardo Sequeira, Jordy Caicedo, Oscar Cortés. DT: Diego Martínez.

San Lorenzo de Almagro: Orlando Gill; Fabricio López, Ezequiel Herrera, Gastón Hernández, Teo Rodríguez Pagano; Nicolás Tripichio, Ignacio Perruzzi, Gonzalo Abrego; Facundo Gulli, Alexis Cuello, Ezequiel Cerutti. DT: Damián Ayude.

Hora de Inicio: 19.15

Árbitro: Yael Falcón Pérez

VAR: Héctor Paletta

Estadio: Tomás Adolfo Ducó