Platense e Independiente jugarán este domingo desde las 17 en el Estadio Ciudad de Vicente López, en el marco de la cuarta fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional. Un triple 1 a 1 es todo lo que conoce el equipo dirigido por Gustavo Quinteros, que va por los primeros tres puntos del campeonato.

El cotejo entre Calamares y Diablo Rojos será transmisión del Grupo Prima Multimedios de Neuquén capital a partir de las 16 por AM 550 La Primera, Radio del Valle (RDV) Clásicos & Noticias 90.7, Las Palmas 96.1 y Mitre Patagonia 90.5

El Marrón navega por un mar dulce futbolístico: puntero invicto de la zona A, el último campeón del certamen viene de una meritoria victoria en Córdoba ante Platense por 2 a 1.

Desde Avellaneda, llega un Independiente que sigue siendo perseguido por los fantasmas de su pasado reciente. Un inicio de año en el que paridad y palidez en la cancha, muestran un flojo comienzo.

Probables formaciones

Platense: Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Eugenio Raggio, Tomás Silva; Maximiliano Amarfil, Felipe Bussio; Guido Mainero, Franco Zapiola, Juan Gauto; Leonardo Heredia. DT: Walter Zunino.

Independiente: Rodrigo Rey; Leonardo Godoy, Kevin Lomónaco, Sebastián Valdéz, Facundo Zabala; Rodrigo Fernández Cedrés, Lautaro Millán; Santiago Montiel, Ignacio Malcorra, Matías Abaldo y Gabriel Ávalos. DT: Gustavo Quinteros.

Hora de Inicio: 17.

Árbitro: Pablo Dóvalo

VAR: Diego Ceballos

Estadio: Ciudad de Vicente López.