La charla fluía con normalidad en La Noche de Mirtha hasta que un comentario de Pía Shaw abrió una puerta inesperada. En plena mesa, Mirtha Legrand decidió contar cuál es el motivo que, hasta ahora, mantiene a Ángel de Brito lejos de su programa.

Todo comenzó cuando la panelista relató una gestión reciente para intentar convencer al periodista de sumarse como invitado. “Fui a Bondi y le conté que venía a tu programa y le dije ‘Ángel, vamos conmigo, a lo de Chiquita’”, explicó, dejando en claro que la invitación estuvo sobre la mesa de manera concreta.

La respuesta de la conductora no tardó y sorprendió por su franqueza. “Pero no quiere venir acá, es porque quiere que yo vaya al suyo, pero yo soy exclusiva de eltrece”, afirmó Mirtha Legrand, revelando que el obstáculo no pasa por cuestiones personales sino por acuerdos televisivos que condicionan los movimientos de ambas figuras.

La aclaración dejó al descubierto una dinámica habitual en la televisión argentina, donde las exclusividades contractuales suelen marcar límites claros entre señales. En ese contexto, la posibilidad de un intercambio de visitas entre programas queda sujeta a negociaciones que no siempre prosperan.

Lejos de plantearlo como un conflicto, Mirtha Legrand continuó el tema con un tono distendido y hasta irónico. “Yo lo veo todos los días a Ángel, pero bueno basta de hablar de LAM”, lanzó entre risas, cortando la conversación antes de que el tema se extendiera más.

El intercambio dejó en evidencia que el vínculo entre ambos no atraviesa tensiones personales visibles. De hecho, la conductora dio a entender que el contacto cotidiano existe, aunque no se traduzca en una presencia formal dentro de su histórica mesa.

Para el programa, la ausencia de Ángel de Brito se había convertido en una curiosidad recurrente, especialmente por tratarse de una figura central del periodismo de espectáculos. La revelación de Mirtha Legrand aportó una explicación concreta a esa pregunta que se repetía entre el público.

Mientras tanto, la posibilidad de verlo sentado en la mesa sigue abierta, aunque atada a condiciones difíciles de compatibilizar. Entre exclusividades de canal y agendas cruzadas, el cruce televisivo continúa siendo una negociación pendiente que, por ahora, queda en pausa.