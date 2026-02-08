La cuenta regresiva ya empezó y el clima en redes se volvió profundamente emocional. Juana Repetto transita los últimos días antes del nacimiento de su bebé y eligió registrar ese momento con un mensaje cargado de balance personal, gratitud y despedida.

Desde su perfil de Instagram, Juana Repetto publicó una serie de imágenes tomadas en su casa, donde se la ve compartiendo tiempo con sus hijos mientras muestra la etapa final de su embarazo. Las postales no buscaron una producción elaborada, sino reflejar escenas cotidianas atravesadas por la expectativa de lo que está por suceder.

El texto que acompañó esas fotos dejó ver el estado emocional con el que atraviesa esta etapa. “Todo es emoción, melancolía y agradecimiento”, escribió, sintetizando sensaciones que, según contó, se mezclan mientras se prepara para un cambio importante en la dinámica familiar.

Más adelante, profundizó en el sentido de esa publicación. “Estamos despidiendo mi última panza, despidiendo este trío que me dio los momentos más felices de mi vida y abriéndonos a recibir al nuevo integrante y los momentos que están por venir”, expresó, dejando en claro que considera este embarazo como el cierre de un ciclo.

El mensaje no apareció aislado. En las imágenes se la ve disfrutando de un momento relajado junto a sus hijos, en un contexto doméstico que refuerza la idea de transición entre etapas. La escena, lejos de dramatizar la despedida, transmite una mezcla de nostalgia y alegría por lo vivido.

En paralelo, Juana Repetto también había contado en otras publicaciones que esta fase de la gestación implica un mayor esfuerzo físico para actividades cotidianas. Aun así, eligió mantenerse activa dentro de su rutina familiar, priorizando el tiempo compartido antes del nacimiento.

La decisión de hablar de “última panza” marcó un punto sensible para sus seguidores, que reaccionaron con mensajes de apoyo y afecto. El reconocimiento de que este proceso no volverá a repetirse agregó peso emocional a una experiencia que ya atraviesa con intensidad.

El embarazo llega después de un período personal complejo, lo que vuelve todavía más significativo el momento actual. Sin entrar en detalles extensos, la actriz dejó entrever que esta etapa representa una instancia de reconstrucción y de apertura a una nueva dinámica.

En ese contexto, el posteo funcionó como una pausa consciente antes de la llegada del bebé. Sin grandes anuncios, Juana Repetto eligió registrar un instante íntimo y transformarlo en despedida simbólica de una etapa que, según sus propias palabras, queda asociada a algunos de los recuerdos más felices de su vida.