La última edición de la Fiesta de la Confluencia 2026 dejó algo más que shows multitudinarios. Entre camarines y conferencias posteriores al recital, Kapanga volvió a reforzar su lazo con la región a través de una anécdota que mezcla música, memoria y creencias populares.

Tras presentarse en el predio de la Isla 132, el cantante conocido como el Mono de Kapanga se detuvo a conversar con la prensa y evocó una experiencia que, según relató, ocurrió en una de sus primeras visitas a la provincia. Lejos de enfocarse solo en el show, eligió contar cómo fue introducido a una tradición muy difundida en el sur argentino.

En ese contexto, el músico explicó que durante aquella estadía lo llevaron hasta el Río Limay para participar de un gesto que muchos habitantes consideran simbólico. “Me llevaron a tomar agua al Limay y me dijeron: ‘Mirá que si tomás agua de acá, vas a venir siempre’. Y el mito era realidad”, expresó, entre risas, al recordar la escena.

La referencia conecta con una creencia extendida en distintas zonas del país que sostiene que quien bebe agua de ciertos ríos termina regresando, al menos una vez, al mismo lugar. El Mono retomó esa idea para explicar por qué, con el paso de los años, Kapanga mantiene una presencia frecuente en escenarios patagónicos.

El episodio no fue presentado como una anécdota aislada, sino como parte de un vínculo construido a lo largo de décadas de giras. El cantante señaló que cada regreso refuerza la sensación de familiaridad con el público neuquino, que suele responder con una recepción particularmente cálida.

Durante la conferencia, el artista también repasó recuerdos de presentaciones anteriores, incluso de épocas en que la banda tocaba en espacios más pequeños antes de que el festival alcanzara su escala actual. Ese contraste le permitió dimensionar el crecimiento del evento y, al mismo tiempo, sostener la idea de continuidad con el territorio.

Más allá del tono distendido, la historia del “ritual” funcionó como puente entre la cultura local y la trayectoria del grupo. En un festival que convoca a miles de personas, la mención del Limay aportó un detalle identitario que excede lo musical y remite a tradiciones transmitidas de generación en generación.

Así, entre guitarras, recuerdos y mitos regionales, el Mono de Kapanga volvió a explicar por qué la Fiesta de la Confluencia no es solo una fecha en la agenda de la banda. La experiencia junto al río quedó instalada como una marca simbólica que, según su propio relato, sigue actuando cada vez que regresan a Neuquén.