A bordo de un VW Virtus, el pergaminense Alfonso Domenech se impuso en la final de la Clase 3 del Turismo Nacional en la apertura del campeonato 2026, que tuvo por escenario al autódromo de Paraná, en la capital de Entre Ríos. El rionegrino José Manuel Urcera con un Ford Focus, fue segundo en gran espectáculo que brindaron ambos.

Para "Manu", quién sumó su segundo podio consecutivo (había sido tercero en el Coronación 2025 en Mendoza) y el 24º (vigesimocuarto) en la categoría, fue un fin de semana muy especial para él por la muerte en las últimas horas de su abuelo Ernesto Urcera. “Tengo sensaciones encontradas, pero en definitiva este es mi trabajo. Fue un buen fin de semana. Firmaba este segundo puesto luego de los entrenamientos, pero estuve cerca de ganar y en ese momento uno quiere más. Hicimos buenas maniobras con Alfonso (por Domenech)" aseveró el nativo de San Antonio Oeste.

La primera vuelta fue un duelo entre Mauricio Lambiris (Ford Focus) y Facundo Chapur (Honda Civic), los integrantes de la primera fila, el cordobés pudo doblegar al uruguayo, pero al llegar a la chicana se pasó y cayó al séptimo puesto. Al giro siguiente, Domenech, que había largado tercero, superó al piloto del MG-C Pergamino Competición, que había heredado el liderazgo. El golpe de Lambiris contra el muro de la curva 1 en la cuarta vuelta permitió el ascenso al segundo lugar de Urcera, quien a partir de allí entabló una muy entretenida disputa con Domenech.

Tras una intensa persecución, el rionegrino del GR Competición pudo saltar a la punta en la 13ª (decimotercera) ronda. No obstante, el campeón 2024 recuperó definitivamente el comando de las acciones al giro siguiente para cosechar su sexta 6ª victoria en la Clase 3 del TN y la tercera con el VW Virtus, con el que lleva 20 carreras.

Clasificación Final de la Clase 3 del TN

La próxima fecha del TN se llevará a cabo el 14 y 15 de marzo, en el autódromo de Oscar Cabalén de Villa Parque Santa Ana, provincia de Córdoba.

Clase 2

El subcampeón de la Clase 2 de TN APAT, Francisco Coltrinari, se impuso en la primera final del año en Paraná. Al volante del Peugeot 208 atendido por el Saturni Racing y motorizado por Esteban Pou, se mostró firme a lo largo de todo el fin de semana y ganó su cuarta carrera en la divisional menor: Trelew 2024, Concordia 2024 y 2025 y la de este domingo en la capital entrerriana.