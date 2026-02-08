La Policía de Río Negro realizó un fuerte operativo antidrogas en una fiesta electrónica desarrollada en un predio de Fernández Oro, con el objetivo de prevenir el consumo y la circulación de sustancias ilegales en un contexto de alta concurrencia juvenil.

El dispositivo fue implementado durante la tarde y noche del sábado, en un evento que reunió principalmente a personas de entre 18 y 35 años.

Intervención de Toxicomanía y Canes

El procedimiento estuvo a cargo de la División Toxicomanía de Cipolletti, que llevó adelante tareas de observación, controles preventivos y recorridas estratégicas dentro y en los accesos al predio.

El operativo contó además con la participación de la sección Canes, considerada una herramienta clave en este tipo de eventos masivos. La presencia visible de efectivos especializados funcionó como elemento disuasivo y reforzó el esquema de prevención.

Trabajo coordinado con la jurisdicción local

El despliegue fue articulado con personal policial de la jurisdicción de Fernández Oro, lo que permitió cubrir distintos puntos del predio y ordenar el ingreso y egreso de los asistentes.

Según se informó, la coordinación entre las unidades resultó central para anticipar posibles situaciones de riesgo y actuar de manera preventiva.

Como resultado, el evento se desarrolló sin hechos delictivos, sin personas demoradas y sin incidentes que comprometieran la integridad de los asistentes.

Controles también en Los Menucos

En paralelo, se realizaron operativos preventivos en Los Menucos, con la participación de distintas unidades policiales.

En procedimientos sobre la Ruta Nacional 23, efectivos verificaron la documentación de vehículos y pasajeros que transitaban la zona, en el marco de controles de rutina impulsados por el Ministerio de Seguridad y Justicia de Río Negro.

Desde la cartera provincial remarcaron la importancia de sostener acciones de prevención en distintos puntos del territorio rionegrino.