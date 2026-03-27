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Antes de la Selección Argentina

Argentinos-Lanús: partidazo para dejar el calendario al día

El Bicho recibe al Granate en el Diego Armando Maradona por el partido postergado en ocasión de la final que Lanús protagonizó por la Recopa Sudamericana ante Flamengo.

Por Oscar Méndez

Periodista deportivo. Redactor sección Deportes en Mejor Informado.
Jueves, 26 de marzo de 2026 a las 21:29
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Eduardo Toto Salvio, uno de los nombres de experiencia en la ofensiva de Lanús.

Por el partido interzonal pendiente de la 6ª fecha en el Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional, Argentinos Juniors empata 0 a 0 con el campeón de la Recopa Sudamericana, Lanús, en su cancha de La Paternal con arbitraje de Nicolás Lamolina.

Partidazo en el Diego Armando Maradona entre dos de los mejores equipos del país, más allá de los cimbronazos que ha venido sufriendo el Bicho en instancias decisivas, quedando afuera de la Copa Libertadores.

Enfrente el campeón sudamericano que luego de transitar los festejos comenzó a recuperar su ritmo futbolístico y ya está cuarto en la competitiva zona A, con la posibilidad de llegar a quedar como escolta de Vélez en caso de una victoria como visitante.

Argentinos, luego de su última victoria ante Platense en este mismo estadio y en la agonía del clásico, se metió en puestos de clasificación transitoria en el Grupo B. en caso de ganar, le permitirá ganar un poco más de aire en pos de ese objetivo primario de la mano del técnico Nicolás Díez.

En la previa al parate parcial por la doble fecha FIFA en el fútbol doméstico, un gran partido para ir dejando el calendario al día y encarar los tiempos de definiciones.

Formaciones

Argentinos: Brayan Cortés; Leandro Lozano, Francisco Álvarez, Román Riquelme, Sebastián Prieto; Alan lescano, Federico Fattori, Nicolás Oroz, Emiliano Viveros; Hernán López, Iván Morales. DT: Nicolás Diez.

Lanús: Nahuel Losada; Tomás Guidara, Jorge Izquierdoz, Ronal Dejesús, Sasha Marcich; Ramiro Cabrera, Agustín Medina, Agustín Cardozo, Eduardo Salvio; Walter Bou, Ramiro Carrera. DT: Mauricio Pellegrino.

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