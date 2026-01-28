Se termina la fase liga de la UEFA Champions League con jornada que marcará el destino de la gran mayoría de los participantes. La octava fecha tendrá los 18 partidos en simultáneo para definir clasificados a octavos, los equipos que irán a playoffs y los eliminados. Dentro de los que corren riesgo de no clasificar directo están colosos como Barcelona, Inter, Atlético Madrid o Manchester City, que deben ganar sus partidos y esperar otros resultados para meterse entre los primeros ocho

Entre los duelos más destacados están la visita de Real Madrid, con Franco Mastantuono entre los concentrados, ante el Benfica, que tiene a Nicolás Otamendi, Enzo Barrenechea y Gianluca Prestianni en sus filas y está obligado a ganar para no quedarse afuera de todo. El Atlético, con Julián Álvarez, Giuliano Simeone, Thiago Almada, Nahuel Molina, Nicolás González y Juan Musso, necesita ganar ante el Bodo Glimt y esperar un resultado favorable. Los madrileños comandados por Diego Simeone tienen 13 puntos, y si Newcastle, Chelsea, Tottenham, Liverpool, Paris Saint-Germain o su clásico rival dejan puntos se meterán en puestos de clasificación directa.

Por ahora, estos son los ocho clasificados directamente a octavos. Barcelona, Inter, Manchester City o Atlético Madrid, entre los que van a playoffs.

Una situación muy similar afrontan Manchester City, Inter o Barcelona. Los Citizens y el Barça, como el Atlético, acumulan 13 puntos (ambos con +5 de diferencia de gol) y necesitan imperiosamente victorias en sus duelos ante Galatasaray y Copenhague respectivamente, en el que ambos son locales. Por su parte, el Neroazzurro (12) la tiene más complicada: el elenco que capitanea Lautaro Martínez visita al Borussia Dortmund y debe sumar de a tres ante los alemanes, que también tienen chances de entrar entre los ocho.

Lautaro Martínez y su Inter la tienen complicada para meterse entre los ocho mejores.

Entre los "perseguidos" por estos equipos destaca el duelo entre PSG y Newcastle (los dos con 13 puntos y +10 de diferencia de gol), que indefectiblemente dará la chance a alguno de los mencionados de meterse por encima de ellos. El otro que no debe descuidarse es el Chelsea (13 y +6) que tendrá la presencia de Enzo Fernández y Alejandro Garnacho, ya que cierra con una difícil visita a un Napoli (8) urgido de ganar para no quedarse afuera de los playoffs.

Los 18 partidos del día

Benfica vs. Real Madrid

Napoli vs. Chelsea

Atlético de Madrid vs. Bodo Glimt

Borussia Dortmund vs. Inter Milan

FC Barcelona vs. FC Copenhague

Liverpool vs. Qarabag

Manchester City vs. Galatasaray

PSV Eindhoven vs. Bayern Munich

Brujas vs. Olympique Marsella

Eintracht Frankfurt vs. Tottenham

Bayer Leverkusen vs. Villarreal CF

Arsenal vs. Kairat Almaty

Monaco vs. Juventus

Ajax vs. Olympiacos

Athletic Club vs. Sporting CP

Pafos FC vs. Slavia Praga

PSG vs. Newcastle United

Union St. Gilloise vs. Atalanta