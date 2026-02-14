El Real Madrid alcanzó un acuerdo con la UEFA y la European Club Association para dar por concluido el proyecto de la Superliga europea. En un comunicado conjunto, las partes señalaron que el pacto se firma “por el bien del fútbol europeo de clubes”.

El entendimiento contempla el cierre progresivo de las disputas judiciales iniciadas tras el lanzamiento del proyecto en 2021, aunque la retirada definitiva de los litigios estará supeditada a la implementación de las medidas acordadas. El documento define el acuerdo como “de principios” y establece un marco de colaboración entre las instituciones.

Dentro de los términos alcanzados, el club español acepta respetar el “principio del mérito deportivo” como eje central de las competiciones continentales. Además, el acuerdo hace referencia a la sostenibilidad a largo plazo de los clubes y a la mejora de la experiencia de los aficionados mediante el uso de la tecnología.

El anuncio llega días después de que el FC Barcelona formalizara su salida del proyecto, dejando al 'Merengue' como único impulsor activo de la iniciativa. La Superliga había sido presentada el 18 de abril de 2021 con el respaldo inicial de doce clubes europeos, entre ellos Manchester United, Manchester City y Juventus FC, entre otros.