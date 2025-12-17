Se termina el año y Boca quiere cerrarlo con un refuerzo. El Xeneize comenzó las negociaciones para comprar el pase de Marino Hinestroza, atacante colombiano de 23 años que milita en Atlético Nacional, que estaría cerca de llegar al club de La Ribera para firmar un contrato a largo plazo.

Luego de que Marcelo Delgado, el dirigente más cercano al presidente Juan Román Riquelme, blanqueara el interés por el atacante hace unos días, Boca se puso manos a la obra y habría mucho optimismo. En principio, lo que trascendió es que buscan que la operación se haga en 6 millones de dólares. Si bien Atlético Nacional, dueño del pase del futbolista, pretendía inicialmente USD 10 millones las negociaciones para concretar la transferencia por un monto más bajo estarían encaminadas.

Hinestroza y sus números en Atlético Nacional

El surgido en América de Cali volvió al fútbol colombiano para jugar en el Verdolaga en 2024, despues de pasar por Palmeiras y el Pachuca mexicano. En la última parte del año pasado y a principios del actual, Hinestroza fue una de las figuras del conjunto paisa, aunque los últimos seis meses ha bajado su rendimiento. En total, el atacante lleva 83 partidos con el elenco de Medellín, donde marcó 11 goles y dio 14 asistencias.