River llegará un nuevo año a la localidad de San Martín de los Andes para realizar una nueva pretemporada con miras a las competencias del 2026. Semana pasada Marcelo Gallardo visitó Estancia Chapelco, dio el OK, y ahora solo falta la confirmación oficial por parte del club.

Desde el 2020 que el Millonario hace su preparación precompetitiva en la localidad cordillerana, siempre con Gallardo como DT. En esta oportunidad será desde el 3 al 18 de Enero en el Hotel Loi Suites Chapelco. “Estamos esperando la confirmación oficial, está todo encaminado y viene muy bien “dijo el Intendente de San Martín Carlos Saloniti, quien agregó, “Estamos entusiasmados por lo que será enero en San Martín”

Además, el mandatario de la localidad neuquina sostuvo que las canchas de Estancia Chapelco son exclusivamente de River, por convenio firmado hace unos años, y la visita de Marcelo Gallardo la pasada semana terminó de confirmar que están en óptimas condiciones para realizar la pre temporada. “Lo importante es que la ciudad cuente con las condiciones necesarias para que un club de este tipo nos elija como lo hizo desde el 2020”.

entorno perfecto para el primer equipo que dirige Marcelo Gallardo

“El escenario que tiene Estancia Chapelco le da comodidad y privacidad, además de eso tienen una buena extensión horaria y el buen clima; pensemos que acá es un aire puro, cordillerano y un entorno para trabajar que te da privacidad e intimidad”. Sostuvo Saloniti, quien además remarcó el vínculo de respeto que se generó, “mostrando que la ciudad tiene enormes posibilidades de disfrute y que puedan hacer una buena pretemporada”.

En relación a la parte turística, la llegada nuevamente de River es un punto positivo “Lo que genera la visita es extraordinario, hay gente que nos elige solo porque viene River. Se trata de un club importante que trasciende las fronteras de Argentina. El año pasado cuando vinieron tenía 4 campeones del mundo, eso fue una satisfacción y se disfruta”, resaltando que durante 15 días la ciudad estará en todos los canales nacionales y deportivos, “es una gran noticia para nosotros que somos una ciudad turística”.

Será una nueva visita de River a la localidad Cordillerana, que se prepara nuevamente para recibir un buen número de hinchas, y brindar la mayor comodidad a todos un plantel y grupo de trabajo. Para el Intendente, el gran objetivo para temporadas venideras será conseguir un entrenamiento abierto en la cancha municipal, para que todos los vecinos puedan ver al primer equipo.

Nota completa realizada en Grito Sagrado