Este miércoles, desde las 14, Flamengo de Rio de Janeiro y Paris Saint-Germain (PSG) de Francia se enfrentarán en la final de la Copa Intercontinental 2025 de la FIFA, en el Ahmad Bin Ali Stadium de Qatar.

El Flamengo, tras consagrarse campeón de la Copa Libertadores el pasado 29 de noviembre frente a Palmeiras, en el Estadio Monumental de Lima, sumó tres títulos más en la temporada: el Brasileirão, el Derbi de las Américas y la Copa Challenger.

Este nuevo formato de la Copa Intercontinental le permite a los equipos campeones de la Libertadores disputar más de una final internacional en el mismo año. En el Derbi de las Américas, el Mengão derrotó a Cruz Azul por 2 a 1, con un doblete de Giorgian de Arrascaeta, mientras que en la Copa Challenger venció a Pyramids FC por 2 a 0, con goles de Leo Pereira y Danilo.

El equipo de París, el PSG, campeón de la Champions League 2024/2025, aguardó directamente en la final. En el certamen europeo goleó al Inter por 5 a 0 en el Allianz Arena de Múnich, en Alemania, el 31 de mayo de este año, y actualmente marcha tercero en la tabla, a falta de dos fechas para el cierre de la fase.

En la Ligue 1, el conjunto de la capital de Francia, se ubica en el segundo puesto, con 36 puntos en 16 jornadas, a solo una unidad del líder Lens, que suma 37. En relación al plantel campeón de Europa, el equipo sufrió una sola baja importante: el arquero italiano Gianluigi Donnarumma, quien ahora milita en el Manchester City, donde arribó como agente libre.

El equipo dirigido por el español Luis Enrique buscará conquistar su primera Copa Intercontinental en su debut histórico en el certamen. Del otro lado, el Flamengo, campeón en 1981 ante Liverpool, intentará devolver el trofeo a Sudamérica tras 13 años, ya que el último equipo americano en ganarlo fue Corinthians en 2012.

Probables Formaciones

PSG: Matvey Safonov; Warren Zaire-Emery, Ilya Zabarnyi, Willian Pacho, Lucas Hernández; Joao Neves, Vitinha, Fabián Ruiz; Khvicha Kvaratskhelia, Bradley Barcola y Désiré Doué. DT: Luis Enrique.

Flamengo: Agustín Rossi; Guillermo Varela, Leo Pereira, Danilo, Alex Sandro; Eric Pulgar, Jorginho; Everton Cebolinha, Giorgian de Arrascaeta, Jorge Carrascal; Gonzalo Plata. DT: Filipe Luis.

Hora de Inicio: 14.00

TV: Directv Sports.

Estadio: Ahmad Bin Ali Stadium en Qatar.

Árbitro: Ismail Elfath.