El Gobierno de Neuquén depositará la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC) a los trabajadores de la administración pública este jueves 18 de diciembre a los trabajadores de la Administración Pública el pago de la segunda cuota del Sueldo Anual Complementario (SAC), también conocido como aguinaldo, y que se divide en dos pagos: uno a mediados y otro a fin de cada año.

En virtud del plan de austeridad y del manejo transparente y equilibrado de los recursos del Estado, la gestión que conduce el gobernador Rolando Figueroa podrá depositar el aguinaldo antes de la Navidad, de modo tal que las familias tengan la oportunidad de planificar las Fiestas y los comerciantes la posibilidad de incrementar sus ventas. El anuncio anticipado también aporta a la previsibilidad y a la organización de viajes o festejos, según cada caso en particular.

Ese día y tal como estila la presente gestión de Gobierno se depositarán las sumas en las cuentas de todos los trabajadores de la Administración Pública, como así también en las del llamado sector pasivo del Instituto de Seguridad Social del Neuquén (ISSN).

Incluye, por supuesto, al Consejo Provincial de Educación (CPE), Salud, Policía, administración central y organismos descentralizados, así como también a jubilados, pensionados o retirados del Estado provincial.