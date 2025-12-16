Las vacaciones de Leandro Paredes fueron noticia por un encuentro que genera ilusión en Boca. El referente del Xeneize viajó a Italia y estuvo presente en el estadio Olímpico para ver el último partido de la Roma y un gesto que rápidamente reavivó la expectativa en torno al futuro de Paulo Dybala y su posible regreso al fútbol argentino.

La presencia del mediocampista boquense en la capital italiana tuvo un posterior encuentro con la Joya, en medio de la noticia de que la Roma no le renovaría y Dybala piensa seriamente en volver a la Argentina. Desde Boca igualmente manejan el tema con cautela. No hubo gestiones formales con el entorno del futbolista, pero saber que no seguirá en Europa moviliza más el deseo de contar con el enganche para junio de 2026.

Según informó ESPN, Paredes viajó a Italia para resolver cuestiones personales pendientes en el momento en que llevó a cabo su mudanza a Argentina para firmar en el Xeneize. La visita se dio para alentar a su ex equipo y tener un encuentro con el cordobés de quien es íntimo amigo. En cuanto a un "operativo seducción", habrá que esperar: Dybala ve con buenos ojos volver al país y jugar con el club de La Ribera, pero deberá tener sobre la mesa una propuesta que al menos se acerque los sondeos que ya tuvo desde la MLS y Arabia Saudita.