Alpine se prepara pensando en la temporada 2026 en la Fórmula 1, y en los primeros días de enero hará la presentación oficial de la nueva Monoplaza que conducirán Pierre Gasly y Franco Colapinto, quienes ya dieron el visto bueno y se mostraron optimistas de cara a un nuevo año.

Inicios de Enero el nuevo A526 saldrá a la luz, con amplias mejoras en la mecánica y las funciones aerodinámicas. Esta temporada con motores Mercedes, más potentes en relación a los del 2025. “Habrá mucho trabajo por hacer durante el invierno. Por mi parte, soy muy optimista con el coche que estamos construyendo. A nivel de chasis y de motor, creo que todo se ve bien. Estamos cumpliendo todos nuestros objetivos. Estoy muy ilusionado con 2026”.destacó Gasly.

Por otra parte, resaltó el trabajo de la escudería en todo el 2025, ““Estoy muy contento y muy orgulloso de cómo el equipo logró gestionar una temporada así, porque cuando no tienes un coche competitivo es muy difícil y resulta fácil rendirse", agregando además que “Tengo muchas ganas de empezar la próxima temporada”.

Gasly y Colapinto, confirmados como pilotos titulares en el 2026

La presentación oficial del nuevo auto será el 23 de enero en Barcelona, con Gasly y Colapinto juntos. Las primeras pruebas serán del 26 al 30 en el circuito de Catalunya, donde se comenzarán a adaptar los nuevos paquetes. En Bahréin será la prueba oficial en febrero, previo al inicio de la temporada en Australia, el 8 de marzo.

Para la próxima temporada 2026, la FIA realizó un cambió de reglamento: los autos y neumáticos serán más pequeños y unidades las potencias de potencia estarán divididas 50% en combustión y 50% en energía eléctrica.