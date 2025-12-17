La Municipalidad de Neuquén continúa con el desarrollo de obras claves en el Barrio Z1, un sector dinámico y en pleno crecimiento. Este proyecto, que abarca la construcción de cordón cuneta, la instalación de una nueva carpeta asfáltica y la mejora en las conexiones domiciliarias (agua, cloacas y gas), representa una de las intervenciones más importantes para la modernización del barrio y la mejora de la calidad de vida de sus habitantes.

Las obras en el barrio Z1, que comprenden alrededor de 300 cuadras, se encuentra en proceso de transformación. Según la subsecretaría de infraestructura y mantenimiento, dirigida por Mariel Bruno, en diálogo con La mañana es de la Primera por AM550, lograron completar casi el 100% de la intervención en la zona más antigua del barrio, abarcando una extensión considerable de calles y avenidas. “Estamos avanzando con la obra al ritmo previsto. En tres meses estaremos concluyendo el trabajo, y ya hemos alcanzado más del 60% de avance”, expresó.

Entre los principales avances, se destaca la finalización del sistema de desagües pluviales, lo que permitirá una circulación más segura durante las lluvias y evitará inundaciones en las calles. A continuación, se procederá a la colocación de la carpeta asfáltica, completando así una de las intervenciones más esperadas por los vecinos. La inversión total para estas obras asciende a más de 13 mil millones de pesos.

Mejoras para los vecinos

La obra, que ya está cambiando la fisonomía del barrio, tuvo un impacto inmediato en la calidad de vida de los habitantes de Z1. “Ha cambiado la fisonomía del barrio, la calidad de vida de los vecinos, bajó los niveles de polvo. La verdad es que el barrio ha cambiado muchísimo. Está ordenando con esta versión de pavimento”, destacó Bruno.

A medida que las calles reciben pavimento y cordón cuneta, se espera que la circulación vehicular y peatonal también se optimice, disminuyendo los riesgos y mejorando la seguridad.

La movilidad en el oeste de la ciudad

El proyecto tiene un impacto que va más allá del Barrio Z1. Con la pavimentación de importantes arterias como las avenidas Crouzeilles, Chivilcoy y Punta Indio, se mejorará significativamente la conectividad en el oeste de la ciudad. La pavimentación de Crouzeilles, en particular, será clave para la movilidad, ya que se trata de una avenida de dos carriles por mano que es incluso más ancha que la calle Necochea.

“Esta obra va a generar un acceso muy rápido desde el oeste hasta el centro de la ciudad, mejorando el sistema de circulación en esa zona. Terminamos de pavimentar Chivilcoy y Punta Indio, y el ingreso desde Plottier hacia Crouzeilles será un acceso mucho más directo y ágil”, indicó Mariel Bruno.

El nuevo acceso desde la zona de Cuenca XV y Bajada de Maida se conectará con la autovía desde Plottier, permitiendo que los vecinos puedan llegar a la ciudad por distintas vías, descongestionando las rutas actuales. Esta mejora en la infraestructura vial facilitará una circulación más fluida, lo que tendrá un impacto directo en la movilidad de la ciudad en su conjunto.

En cuanto al financiamiento de la obra, la subsecretaria explicó que la participación de los vecinos es fundamental para el éxito del proyecto. "Todo el asfalto se paga, los vecinos contribuyen con el 30% del costo de la obra, mientras que el resto es cubierto con fondos municipales. Es importante que los vecinos contribuyan a las mejoras, ya que ellos son los principales beneficiarios de esta transformación", explicó Bruno.