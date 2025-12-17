La Policía de Río Negro inició el protocolo de búsqueda de paradero para dar con Camila Agustina Falca, una joven de 19 años que fue vista por última vez el lunes 16 de diciembre en Roca, según los registros de las cámaras de seguridad. La investigación está en curso y se solicitó colaboración ciudadana.

Camila mide 1,60 metros, tiene contextura física delgada, tez blanca, cabello lacio largo de color negro, usa brackets, posee cejas finas y piercings en nariz y orejas.

Además, se especificaron algunos tatuajes visibles que podrían facilitar su identificación: en el cuello la palabra “MOM”, en el brazo derecho el nombre “Santiago” acompañado de un corazón y mariposas en forma de pistola, y en el sector lateral del pecho tiene unas rosas junto a una mariposa. También se indicó que tiene una cicatriz en el brazo izquierdo por el uso de chip anticonceptivo.

Asimismo, se confirmó que no posee teléfono celular ni tarjetas, lo que dificulta el rastreo digital. Al momento de su desaparición, se desconoce la vestimenta que llevaba puesta. Ante cualquier información, se solicitó comunicarse con la Comisaría 3° de Roca o llamar a la línea 911. La Policía de Río Negro habilitó canales de contacto para recibir datos que puedan contribuir a la localización de la joven.