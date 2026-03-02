En uno de los encuentros que pone fin a la jornada de domingo, Tigre y Gimnasia (LP) empataron 2-2 en el José Dellagiovanna por la fecha 8 del Torneo Apertura. El Matador se repuso dos veces tras estar en desventaja y quedó como escolta de la Zona B, mientras que el Lobo suma dos partidos sin triunfos luego de la derrota ante Rosario Central entre semana, aunque se mantiene entre los ocho primeros que están en puestos de playoffs.

En el momento más álgido del encuentro, el conjunto de Fernando Zaniratto se puso en ventaja en dos ocasiones. Antes de la media hora con un cabezazo de Enzo Martínez y, luego de que Tigre llegase al empate gracias a David Romero, volvió a marcar diferencias al minuto 38 por Marcelo Torres. Sin embargo, los de Diego Dabove reaccionaron en el complemento para empardar nuevamente: Alan Barrionuevo ganó de arriba ante un mal cálculo del arquero Nelson Insfrán y estableció el definitivo 2-2. Fue reparto de puntos en Victoria para dos que han tenido un buen comienzo en el Torneo Apertura.

Tigre 2-2 Gimnasia, los goles

En un movido primer tiempo, el que primero pegó en el duelo fue el Lobo. A los 27 minutos un tiro libre de Nicolás Barros Schelotto encontró la cabeza de Enzo Martínez, que se elevó a la altura del punto penal y venció a Felipe Zenobio con un gran testazo al segundo palo para establecer la ventaja del elenco platense.

Sin embargo, unos minutos después llegó la reacción de Tigre, que también se valió de la pelota parada para llegar a la igualdad. Un córner cerrado de Santiago López encontró el anticipo ofensivo de zurda del goleador David Romero, que colocó la pelota al palo lejano de Nelson Insfrán para su tercer gol en este campeonato.

No obstante, solamente un minuto después Gimnasia salió con todo y restableció su ventaja en el marcador. Nacho Fernández encaró por el medio y metió una gran pelota a espaldas de la defensa para Marcelo Torres, que controló e hizo pasar de largo al defensor y culminó su gran acción individual con una definición precisa sobre el palo derecho de Zenobio.

Pero los goles iban a seguir cayendo, y el Matador volvió a utilizar la pelota parada para llegar al empate, aunque esta vez con una ayuda de Insfrán. El arquero salió lejos y mal a cortar el centro de López y el que lo aprovechó fue Alan Barrionuevo, que cabeceó al arco desguarecido para decretar una nueva igualdad en Victoria.