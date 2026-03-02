¿Quiere recibir notificaciones de alertas?

Domingo 01 de Marzo, Neuquén, Argentina
Logo Am2022
PUBLICIDAD
REDES SOCIALES

El festejo que recorrió el país: un gol tumbó el alambrado y revolucionó las redes

En el marco de la Copa de la ciudad en todas las divisiones entre Maracinho y Experimental en el festejo de un gol de elenco "aurinegro" se vino abajo el alambre. Las rede sociales hicieron lo suyo y es una de los posteos más vistos del país

Por Hugo Alejandro Amaolo

Periodista y relator deportivo. Redactor de sección Deportes de Mejor Informado, integrante del programa Grito Sagrado por AM550 y canal 24/7.
Domingo, 01 de marzo de 2026 a las 23:08
PUBLICIDAD
Maracacinho se llevó la copa, pero el festejo pudo terminar en desastre. Las redes hicieron viral el video

Los dirigentes de los clubes Maracacinho y Experimental decidieron jugar Copa Ciudad de Cinco Saltos entre varias divisiones de las instituciones que en el 2026 disputarán la primera edición de la categoría B de la Liga Deportiva Confluencia.

Buena cantidad de publico, siguió las alternativas de los encuentros, se jugó en ambas canchas, partidos de ida y vuelta, siendo los dos en una oportunidad locales, con buena respuesta de los aficionados, sobre todo en las divisiones formativas, por jugar ante el rival de la ciudad con todo lo que significa.

Pero estos partidos, que podrían haber pasado desapercibidos en el planeta fútbol nacional, tomaron una trascendencia inusual, por un hecho ocurrido en uno de los enfrentamientos.

En el festejo de un gol del elenco de Maracacinho, los jugadores se dirigieron a celebrarlo con sus hinchas, parciales, amigos y familiares, por el entusiasmo del festejo del gol anotado, se colgaron del alambrado y este se vino abajo. Por suerte, nadie resultó lastimado, ni los de adentro ni de los afueras del terreno de juego. Pese a la preocupación lógica que se vivió en el momento del hecho. 

 

Si bien Maracacinho cayó por 2 a 1, luego se impuso por penales y se quedó con la Copa Ciudad de Cinco Saltos.

En estos tiempos, el video recorrió el país, se debe a que varias plataformas de cuentas pertenecientes a páginas del ascenso en Instagram, Facebook y Twitter postearon lo ocurrido. Las imágenes se hicieron virales en las redes sociales, no solo en Argentina, sino en el mundo de internet.

Por suerte, lo ocurrido, no pasó a mayores. Hasta resultó una circunstancia simpática. Las redes sociales hoy determinan, que un partido amistoso entre dos equipos de inferiores por un trofeo de una copa de una ciudad, llegó a lugares impensados. Tiempos modernos.

 

PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD
Tags
PUBLICIDAD
PUBLICIDAD