Argentinos Juniors igualó 1 a 1 contra Barracas Central en un emocionante encuentro disputado en el estadio Diego Armando Maradona en el barrio porteño de La Paternal, correspondiente a la octava fecha del Torneo Apertura 2026 de la Liga Profesional

El primer gol fue anotado por el defensor Rodrigo Insua a los nueve minutos del primer tiempo. Sin embargo, el volante Ryoga Kida logró la igualdad en el minuto 44 del complemento, lo que permitió que el "Bicho" se mantuviera en la lucha por la clasificación.

Con este empate, Argentinos Juniors se sitúa en la séptima posición de la zona B con un total de nueve puntos, aunque tiene dos partidos pendientes. Por su parte, el equipo dirigido por Rubén Darío Insua se encuentra en la octava posición, también con la misma cantidad de puntos.

El partido comenzó con una llegada de Argentinos Juniors a los seis minutos, cuando el mediocampista Hernán López Muñoz disparó desde la banda derecha y su potente zurdazo impactó en el travesaño. Barracas Central se adelantó en el marcador a los nueve minutos, cuando un lateral al área fue prolongado por el delantero Facundo Bruera para Insua, quien conectó con un remate de volea que superó al arquero Brayan Cortés.

En el minuto 24, Jhonatan Candia también probó suerte con un disparo lejano que terminó impactando en el travesaño, demostrando la intensidad del partido. Argentinos Juniors respondió rápidamente, un minuto después, con un disparo de Alan Lescano que fue detenido por el arquero Marcelo Miño.

En el complemento, el "Bicho" generó peligro a los 31 minutos con un remate cruzado de Facundo Jainikoski, que se fue desviado. Seis minutos después, un tiro libre ejecutado por López Muñoz fue bien contenido por Miño.

La igualdad llegó a los 44 minutos, cuando un centro desde la derecha fue conectado por Kida, quien disparó desde el aire para marcar el 1-1. En el tercer minuto de descuento, Argentinos Juniors pudo haber sellado la victoria, pero un remate de Diego Porcel dio en el poste, lo que dejó el marcador en empate.

La próxima fecha del torneo se encuentra aplazada debido a un paro en apoyo a los dirigentes de la AFA. En la décima jornada, Argentinos Juniors recibirá a Rosario Central el miércoles 11 de marzo a las 17.30, mientras que Barracas Central visitará a Independiente Rivadavia, líder de la tabla, el mismo día a las 22.

La nota la dio el japonés Kida que marcó su tanto y un nipón volvió a meter un tanto en el fútbol argentino luego de más de 24 años. El gol de Ryoga Kida no fue uno más. Su aparición a los 90 minutos tuvo un valor doble. Además del desahogo agónico, significó un tanto histórico para el fútbol argentino. El delantero se convirtió en el primer jugador japonés en marcar en la máxima categoría en más de dos décadas.

El último antecedente se remontaba al 23 de septiembre de 2001, cuando Naohiro Takahara convirtió su único gol con la camiseta de Boca Juniors en la goleada 6 a 1 frente a Lanús, por la séptima fecha del Torneo Apertura. Takahara, integrante de aquel recordado equipo xeneize, había sido el primer japonés en dejar su huella en la red en el fútbol argentino.

Después de él, el otro nombre nipón que pasó por Primera fue Yusuke Kato, quien llegó al país con apenas 14 años y formó parte de Huracán entre 2006 y 2008, aunque no logró convertir.

Por eso, el derechazo de Kida no solo valió un punto. También lo metió en una lista tan breve como simbólica. Más de 24 años después, un futbolista japonés volvió a gritar un gol en la elite del fútbol argentino y escribió una página singular en la historia del torneo.