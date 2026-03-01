La Asamblea Legislativa Argentina comenzó pasadas las 20 de este domingo en el Congreso de la Nación Argentina, en el marco de la apertura del 144° período de sesiones ordinarias, y se espera el discurso del presidente Javier Milei.

La ceremonia fue encabezada por la vicepresidenta Victoria Villarruel, quien dio inicio formal al acto ante legisladores, funcionarios e invitados especiales.

Tras la designación de las autoridades que integrarán el comité de recepción del mandatario, se dispuso un cuarto intermedio a la espera de la llegada del jefe de Estado al recinto para pronunciar su mensaje ante diputados y senadores.

El discurso presidencial marcará el inicio formal del nuevo año parlamentario y se anticipa que incluirá definiciones políticas y económicas clave para la gestión.

Noticia en desarrollo.