En el marco de la pretemporada que lleva a cabo por estos días en Mendoza, Deportivo Rincón no jugará este lunes ante los planteles alternativos de Godoy Cruz Antonio Tomba. La suspensión se debe al momento institucional y deportivo que atraviesa el club cuyano.

Un 2025 donde perdió su lugar en la Liga Profesional, que determinó resignar su lugar en la principal categoría del fútbol argentino y regresar luego de mucho tiempo a la Primera Nacional, el segundo escalón de la competencia nacional, donde su arranque fue con tres empates consecutivos. Este domingo, igualó de local en el estadio Feliciano Gambarte ante Deportivo Madryn, clima caldeado en el final, con insultos, silbidos, abucheos para la directiva y jugadores. En las redes sociales circuló la versión que la barra se llegaría al predio este lunes. Por ese motivo el lugar no abrirá sus puertas y en consecuencia se suspendió el cotejo ante el León del Norte neuquino.

Los que orienta Pablo Castro se midieron el pasado sábado por la mañana con los juveniles de Independiente Rivadavia, entidad que milita en primera división de la Liga Profesional. El Torneo Federal A 2026, es el principal objetivo de este año para la entidad neuquina, más allá que también jugará la Copa Argentina, el viernes 20 de marzo, en estadio y horario a confirmar con San Lorenzo de Almagro.

Desde el cuerpo técnico se indicó que este lunes se trabajará en la cuestión táctica y estratégica. Mientras que el martes, hubo cambio de planes y se movieron rápido para conseguir un rival. Este martes se medirá en horario a confirmar ante Deportivo Maipú, otra entidad cuyana que milita en la Primera Nacional.

Según lo planeado, la gira por Mendoza se completará el jueves 5 cuando el rival sea Pacífico de General Alvear, en el sur de la provincia en horario nocturno, se jugaría a las 20, en un partido aparentemente formal, ante la entidad que jugó el Torneo Regional Federal Amateur 2025/2026 donde cayó en las semifinales de la zona de Cuyo ante Huracán de San Rafael, a pesar de que a priori era uno de los máximos candidatos al ascenso.