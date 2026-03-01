Este domingo se confirmó la liberación del gendarme argentino Nahuel Gallo, quien permaneció detenido en Venezuela durante aproximadamente 450 días antes de recuperar su libertad y emprender el regreso a la Argentina, según se informó oficialmente.

Gallo estuvo preso desde 2024, inicialmente sin que se conociera su paradero, hasta que familiares lograron establecer que se encontraba en el penal El Rodeo 1, en las afueras de Caracas.

La Asociación del Fútbol Argentino (AFA) fue clave en las gestiones para su liberación, definidas como de carácter “humanitario”, y agradeció públicamente a la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, por su “sensibilidad y disposición” para atender la situación.

La AFA destacó que la intervención se realizó con el apoyo de la Federación Venezolana de Fútbol, reafirmando que “el deporte también puede ser un puente efectivo para el entendimiento y la cooperación para una acción humanitaria de esta envergadura”, en palabras del comunicado oficial difundido por el ente presidido por **Claudio Tapia.

Gallo fue detenido cuando ingresaba a territorio venezolano por un paso fronterizo desde Colombia para visitar a su esposa, de nacionalidad venezolana, y a su hijo pequeño.

La esposa de Gallo, María Alexandra Gómez, confirmó la liberación a través de la red social X, señalando: “Acabo de hablar con Nahuel Gallo y puedo informarles que ya está volando hacia la Argentina”. Relató además la emoción profunda de la familia y la inminente posibilidad de que su hijo pueda abrazar a su padre tras más de un año de espera.

La liberación de Gallo llega en un contexto de tensiones diplomáticas entre Argentina y Venezuela, donde organismos internacionales y familiares habían mantenido reclamos constantes por su situación y la de otros ciudadanos detenidos en ese país.

Ahora, tras su excarcelación, Gallo se dirige de regreso a Argentina, donde podrá reunirse con sus seres queridos y poner fin a un episodio que mantuvo en vilo a su familia y a la opinión pública durante meses.