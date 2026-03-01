Se cumplió entre el final del sábado y el arranque del primer domingo de marzo la cuarta y última fecha de la 30° edición del Campeonato Nocturno de Supercross que tuvo por escenario el Motocross Club Neuquén, un clásico instalado en la región con tres décadas de realización y que tuvo por escenario al mítico circuito del Coliseo de La Barda en Neuquén capital.

Una noche donde el clima acompañó, se definieron todas las categorías, hubo 130 motos, ratificando el gran momento que atraviesa la disciplina en la actualidad. Que ha consolidado al certamen nocturno como uno de los acontecimientos deportivos más convocantes del verano en toda la zona del alto valle de Río Negro y Neuquén.

La cámara de Luis Alberto Amaolo, uno de los mejores fotógrafos de la Patagonia captó y registró las mejores imágenes de lo ocurrido en el emblemático trazado del macrocentro de la capital provincial.

El campeón Agustín Carrasco y el reginense Pablo Galleta, ambos festejaron uno el campeonato y otro la victoria de la última fecha. Foto: Luis Alberto Amaolo

El publico acompañó en gran número. Foto: Luis Alberto Amaolo

Las tribunas estuvieron colmadas y disfrutaron de la noche y el espectáculo. Foto: Luis Alberto Amaolo

Tres motos involucradas en una caída, sin inconvenientes para los pilotos. Foto: Luis Alberto Amaolo

Espectacular imagen de una noche para recordar. Foto: Luis Alberto Amaolo

