Estirando su buen presente, Estudiantes le ganó 2-0 a Newell's en el Coloso Marcelo Bielsa por la fecha 7 del Torneo Apertura. En el comienzo de una nueva era con Alexander Medina en el banco tras la salida de Eduardo Domínguez, el Pincha sigue invicto y se llevó una victoria que lo pone puntero con Vélez, ambos con 15 puntos, en la víspera del enfrentamiento de los dos en UNO el próximo lunes. Por el lado de la Lepra, no ganó en el campeonato y se hunde en el fondo de la tabla con 2 unidades justo antes del clasico rosarino.

Newell's 0-2 Estudiantes, resumen y goles

El después de un primer tiempo donde no pudo plasmar su mejor imagen en el marcador, el conjunto platense logró abrir la cuenta a los 7 minutos del complemento. Después de que Adolfo Gaich se la rebotara de espaldas, Tiago Palacios alcanzó a controlarla con la punta del pie y luego se acomodó para sacar un zurdazo bajo que fue imposible para Gabriel Arias.

A diez minutos del final, uno de los juveniles pincharratas liquidó la cuestión con un gran gol de afuera del área. Fabricio Pérez capturó la pelota cerca de la medialuna, la acomodó con un toquecito de aire y sacó un zurdazo cruzado abajo que se transformó en el 2-0 definitivo para que Estudiantes selle la victoria en Rosario.

De mal en peor: Arias, lesionado en Newell's

Faltando 20 minutos para el final, el arquero neuquino pidió el cambio por lesión y fue sustituido por Williams Barlasina. En su camino al banco de suplentes, la hinchada de la Lepra lo despidió con una estruendosa silbatina. Si bien aún se desconoce qué tiene el guardameta de 38 años, el entrenador interino Lucas Bernardi dijo en conferencia que "no cree que esté para lo que viene", por lo que es seguro que no estará frente a Rosario Central el próximo fin de semana.