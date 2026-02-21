La segunda edición de la Copa Provincial inicia su etapa fuerte para este 2026, con el inicio de los octavos de final donde los elencos del Oficial A, y oficial B, entran a la cancha para medirse con los prevenientes de las ligas del interior.

Con ocho llaves a definirse en ida y vuelta, la competencia iniciará hoy con el cotejo donde Sociedad Estudiantil de Chos Malal recibe a Patagonia desde las 18hs en el norte de la provincia de Neuquén. Benjamín Chandía impartirá justicia.

El grupo de los partidos será el domingo. El campeón defensor San Patricio del Chañar viajará para medirse con la sorpresa de la fase 2: Manzano Amargo desde las 13hs. “Estamos ansiosos y con ganas” dijo Bernardo Deliso, capitán de San Patricio, quien agregó que “Nos gusta las ganas de jugar este torneo, de viajar y hacer algo nuevo. Es interesante porque juegan en sintético”.

Por otro lado, Andacollo dejó en el camino a Ceos FC de Junín, y tendrá en frente a Independiente, iniciando la serie en el norte desde las 18hs. el equipo de la Liga Interregional fue campeón en el 2025, y tiene una buena base. Por su parte el rojo mantuvo todo el equipo con el que jugó el regional, y apunta a ser protagonista en el torneo.

Además, en San Martín de los Andes, Embajador llega como campeón del sur y dejar en el camino a Unión de Chos Malal, y ahora se enfrentará desde las 16hs a Alianza de Cutral Co, actual campeón del fútbol neuquino, que en las últimas horas presentó 7 refuerzos llegados de Buenos Aires, y un fuerte apoyo del municipio local.

Alianza presentó plantel para el torneo

El domingo desde las 17hs, el campeón del Oficial B Rio Grande, se verá las caras con Centenario en Ciudad Deportiva, mientras que Esperanza en Rincón de los Sauces recibe a Pacífico.

En Zapala, Unión inicia su camino en la copa. El elenco del centro de la provincia hizo una apuesta fuerte llevando grandes refuerzos, quedando en el lote de los protagonistas del torneo. Desde las 17hs se verá las caras con Maronese.

Una hora más tarde, en cancha de Pacífico, Confluencia recibe a Petrolero Argentino. Dos equipos que se arman con el objetivo de pelear en sus respectivas competencias y hacer un buen papel en la Copa Provincia.