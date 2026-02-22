En uno de los duelos resonantes del día en la Premier League, un protagonista argentino volvió al gol en el momento justo. Alexis Mac Allister le dio la victoria a Liverpool por 1-0 ante Nottingham Forest por la fecha de la liga inglesa. El volante de la Selección Argentina, que tuvo un tanto anulado previamente, marcó a los 97 minutos de juego para que los Reds se lleven los tres puntos de su visita al City Ground y escalen a la quinta posición de la tabla.

Se acababa el encuentro y Liverpool iba con todo en busca de la victoria hasta que en uno de los últimos momentos cayó el tanto del pampeano. Un centro de Dominik Szoboszlai encontró la cabeza de Virgil van Dijk, que ganó de arriba y generó la tapada del arquero Stefan Ortega. Sin embargo, en el rebote Mac Allister llegó antes que nadie para empujarla, destando el festejo de los fanáticos visitantes. A pesar del suspenso por un supuesto offside de su compañero en la jugada previa, el tanto se convalidó para, finalmente, sellar el triunfo.

Minutos antes, el argentino de 27 años había abierto el marcador, pero su gol no había contado por una mano. Macca se interpuso en el rechazo de un rival en el área, la pelota le rebotó y entró en el arco, pero tras la revisión en el VAR se determinó que el balón le dio en el codo. No obstante, unos minutos después su decimosexto gol con la camiseta de Liverpool estableció el 1-0 que le permite alcanzar los 45 puntos, mismos que Manchester United y Chelsea, aunque ambos están por encima de los Reds por diferencia de gol.

Cortó su sequía

Además de darle el triunfo a Liverpool, el encuentro de hoy sirvió para que Mac Allister termine una serie de 27 encuentros sin marcar. El volante de la Selección Argentina había anotado por última vez a fines de abril del año pasado, día en el que los Reds aseguraron el título de Premier League con un contundente 5-1 ante Tottenham.