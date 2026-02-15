En juego la quinta fecha del Torneo Apertura de la Liga Profesional de fútbol, desde las 19.30hs en La Bombonera, Boca recibe a Platense por el Grupo A en un partido importante para el equipo de Úbeda, que debe mejorar su producción con relación al último partido.

Boca es un equipo cuando juega de local, y otro totalmente diferente de visitante, y la derrota en la última fecha ante Vélez dejó demostrado además, su falta de fútbol. En lo que va del torneo, ganó dos partidos en la Bombonera, pero perdió en su visita a Vélez y Estudiantes, quedando con 6 unidades y en la sexta colocación.

Para este juego, Claudio Úbeda plantea modificaciones con relación al juego en Liniers, Williams Alarcón remplazará a Delgado, Zenón dejará su lugar por Romero, mientras que Lucas Janson, Iker Zufiaurre y Tomás Aranda, se pelean por un lugar en el ataque.

Por su parte, el Calamar va por un buen resultado en un escenario donde no pudo ganar desde que volvió a primera. En su preparación para jugar la Copa Libertadores 2026, marcha quinto con 7 unidades, luego de ganarle a Instituto y Talleres, empatar con Unión, y caer en su última presentación con Independiente.

La última victoria de Platense en suelo Xeneize fue en el Clausura del 1998 por 4-0. En el actual formato, cayó en las tres presentaciones que tuvo.

Probables formaciones:

Boca:Agustín Marchesín; Juan Barinaga, Lautaro Di Lollo, Ayrton Costa, Lautaro Blanco; Leandro Paredes, Santiago Ascacíbar, Williams Alarcón; Ángel Romero, Miguel Merentiel y Lucas Janson, Iker Zufiaurre o Tomás Aranda. DT: Claudio Úbeda.

Platense:Matías Borgogno; Juan Ignacio Saborido, Ignacio Vázquez, Víctor Cuesta, Tomás Silva; Felipe Bussio, Maximiliano Amarfil; Juan Gauto, Franco Zapiola, Guido Mainero; Tomás Nasif. DT: Walter Zunino.

Datos del Partido:

Árbitro: Sebastián Zunino

Horario: 19.39hs

Cancha: La Bombonera.