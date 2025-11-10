En otro de los encuentros por la permanencia en Primera, Atlético Tucumán venció por 2-1 a Godoy Cruz por la jornada 15 del Torneo Clausura y confirmó que se queda en la máxima categoría. El Decano, que también alivió a otros equipos con estos tres puntos (Newell's, Instituto, Talleres y Gimnasia de La Plata lograron también su estadía), sumó de a tres luego de tres caídas consecutivas y jugará un año más en la Liga Profesional.

El primer tanto llegó con algo de suspenso. Ramiro Ruíz Rodríguez apareció por atrás aparejado con el defensor Juan Morán, que finalmente fue el que terminó cabeceando en contra de su valla. La pelota dio en el palo y cruzó toda la línea, y tras una revisión del VAR el gol fue convalidado. En el complemento, Marcelo Ortíz puso el 2-0 con un gran cabezazo para aliviar aún más a los tucumanos, que sin embargo terminaron sufriendo por un error de Matías Mansilla, al que se le escapó un remate de Santino Andino entre las piernas. Pese a la incertidumbre final, fue victoria y salvación para Atlético Tucumán.

Por su parte, Godoy Cruz quedó muy complicado y no depende de sí mismo luego del triunfo de Aldosivi en el día de hoy, ya que quedó por debajo de los marplatenses en la tabla anual y depende de una victoria de local ante Deportivo Riestra y que el Tiburón no gane en su visita a San Martín de San Juan. Su única posibilidad de salvación pasa por lograr la victoria y que los marplatenses no lo hagan para forzar un desempate que definirá cuál de los dos se queda en Primera.