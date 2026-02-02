Tras la salida de Marco Lavagna de la conducción del Indec, el ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó que el Gobierno decidió postergar la aplicación de la nueva medición de inflación, que estaba prevista para enero, y mantener por ahora el esquema vigente.

Según explicó el funcionario, la decisión apunta a evitar suspicacias en torno al proceso de desinflación que atraviesa la economía. En ese sentido, sostuvo que el índice actual continuará utilizándose hasta que la baja de la inflación esté completamente consolidada.

Caputo remarcó que el cambio metodológico estaba planificado, pero que junto al presidente Javier Milei coincidieron en que no era oportuno avanzar en este momento. El ministro señaló que el escenario económico del último año, atravesado por tensiones políticas y financieras, tuvo impacto en variables clave como el crecimiento, el riesgo país y la inflación, lo que llevó a recalibrar los tiempos.

Desde el Gobierno sostienen que, cuando la inflación comience a converger a niveles internacionales, cualquier modificación en el índice podría ser utilizada para cuestionar el resultado, minimizando el efecto de las políticas económicas aplicadas. Por eso, insistió Caputo, no hay urgencia en avanzar con el nuevo esquema de medición.