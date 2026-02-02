El gremio ferroviario La Fraternidad confirmó un paro de trenes por 24 horas para este jueves, luego de volver a fracasar la negociación salarial con el Gobierno. La medida de fuerza comenzará a las 00 del jueves 5 de febrero y afectará el funcionamiento de los servicios ferroviarios en todo el país.

La decisión se tomó tras una nueva reunión con la Secretaría de Transporte, en la que no hubo acuerdo y se ratificó una oferta que el sindicato considera insuficiente. Según explicó el gremio, la propuesta oficial consistió en una recomposición del 1% para los salarios de enero, porcentaje que ya había sido rechazado en un encuentro anterior.

El secretario general de La Fraternidad, Omar Maturano, cuestionó con dureza la postura del Gobierno y sostuvo que existe una falta de respuesta real a los reclamos del sector. En declaraciones radiales, afirmó que el conflicto no se limita a lo salarial, sino que también involucra problemas de seguridad, falta de inversión y deterioro del sistema ferroviario.

Desde el sindicato advirtieron que los trabajadores perdieron cerca del 40% de su poder adquisitivo desde 2023. Según detalló Maturano, un maquinista con diez años de antigüedad percibe actualmente alrededor de 1.500.000 pesos, mientras que el gremio reclama un salario mínimo cercano a los 2.200.000 pesos. Además, denunció que las paritarias ofrecidas están por debajo de la inflación mensual.

En la mesa de negociación participan también otros sindicatos del sector, como la Unión Ferroviaria, la Asociación de Señaleros Ferroviarios Argentinos y la Asociación del Personal de Dirección de Ferrocarriles Argentinos y Puertos. Si bien la semana pasada se acordó una mejora salarial para algunas empresas privadas del sistema, ese entendimiento no incluyó a la mayoría de los conductores, lo que mantuvo abierto el conflicto.

El gremio ferroviario también alertó sobre el retiro de personal en los últimos años y la falta de inversiones en vías y material rodante, factores que —según remarcan— agravan la situación y ponen en riesgo el servicio.