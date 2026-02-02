Durante la tarde de este lunes, personal de la División Motorizada DE.MO.SE logró la detención de un hombre que fue sorprendido sustrayendo elementos de una camioneta en jurisdicción de la Comisaría Primera.

El procedimiento fue alrededor de las 14:20, cuando una patrulla realizaba recorridas preventivas. Durante los trabajos, los efectivos observaron a un sujeto retirando una lona de seguridad y otros elementos del interior de una camioneta.

Al advertir la presencia policial, el sujeto emprendió la huida a pie, ignorando las indicaciones de detenerse de los efectivos. Tras un breve seguimiento, fue alcanzado y reducido en la intersección de las calles Coronel Winter y Mazzoni.

El sujeto fue identificado como un hombre de 44 años de edad. Al corroborar sus datos a través del Centro de Análisis Criminal, se informó que el mismo se encontraba con antecedentes, pero sin restricciones vigentes.

En el lugar se secuestraron bajo cadena de custodia los siguientes elementos: una lona de color negro, cuatro barras de aluminio de aproximadamente 2,30 metros, trabas de seguridad, y herramientas.

Finalmente, el sujeto fue demorado y trasladado a sede policial para la realización de las diligencias judiciales correspondientes.