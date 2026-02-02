En la continuidad de la tercera fecha, Estudiantes de La Plata visita a Defensa y Justicia en el Norberto Tito Tomaghello por la tercera fecha del Torneo Apertura. Luego de su resonante victoria frente a Boca, el último campeón del fútbol argentino pretende seguir invicto y subirse a la punta de la Zona A cuando enfrente al Halcón, que tampoco perdió en lo que va del campeonato y tendrá hoy su primer partido ante su gente. El duelo es transmisión de TNT Sports Premium.

El equipo de Eduardo Domínguez viene de un gran triunfo ante Boca en UNO, algo que buscará repetir ante el Halcón en el Norberto Tito Tomaghello, rival que le cuesta y mucho. Y es que en Florencio Varela, el conjunto platense apenas ganó uno de los últimos cinco partidos que disputó. El Barba no realizaría modificaciones respecto del once que ganó 2-1 entre semana, aunque la novedad es que podría darse el estreno de Adolfo Gaich, el refuerzo de mayor renombre, desde el banco de suplentes.

Estudiantes buscará la punta de la Zona A ante Defensa. (Foto: Olé)

Por su parte, Defensa y Justicia arrancó el campeonato jugando dos partidos como visitante y los resultados fueron positivos: jugó el primer encuentro del torneo igualando sin goles frente a Aldosivi y venció 1-0 a Deportivo Riestra la fecha pasada con gol de Rubén Botta, una de sus incorporaciones de mayor impacto junto a Ever Banega, que aún no se estrena con el Halcón pese a haber estado en el banco en los primeros dos partidos.

Posibles formaciones

Defensa y Justicia: Cristopher Fiermarín; Lucas Souto, Emiliano Amor, David Martínez, Ayrton Portillo; Santiago Sosa, Samuel Lucero, Aarón Molinas; Abiel Osorio, Rubén Botta y Juan Miritello. DT: Mariano Soso.

Estudiantes: Fabricio Iacovich; Eric Meza, Leandro González Pirez, Santiago Nuñez, Gastón Benedetti; Ezequiel Piovi, Mikel Amondarain, Cristian Medina; Joaquín Tobio Burgos, Guido Carrillo y Fabricio Pérez. DT: Eduardo Domínguez.



Estadio: Norberto Tomaghello.

Árbitro: Ariel Penel