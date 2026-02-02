Otro ataque en patota fue denunciado en la ciudad de Tucumán tras una brutal golpiza a un joven de 19 años. Según el relato, un grupo de 20 rugbiers atacó a golpes a la víctima y luego lo arrojaron a una zanja. Por los golpes el joven debió ser trasladado al hospital de la ciudad.

El lamentable hecho ocurrió el sábado pasado a la madrugada, previo al torneo Seven de Rugby. En un boliche de Tafí del Valle se habían concentrado varios de los jugadores que iban a disputar el torneo ese fin de semana. Un grupo de al menos 20 rugbiers que serían del polideportivo Huirapuca fueron protagonistas del ataque a otro joven.

Los oriundos de Concepción golpearon salvajemente a la víctima, dándole piñas y patadas. Y la violencia no terminó allí, ya que cuando la víctima ya estaba en el piso sin moverse, lo tiraron a una zanja de la zona. Afortunadamente, un grupo de jóvenes intervinieron y auxiliaron a la víctima.

Por los golpes el joven tenía cortes profundos en su espalda, ambos hombros dislocados, golpes internos y la cara desfigurada. Por esto fue trasladado al hospital de Tafí del Valle, donde recibió las primeras atenciones médicas y permaneció internado durante varias horas.

Cuando intervinieron las autoridades uno de los amigos de la víctima reconoció a dos de los agresores. Aparentemente, los rugbiers habrían estado involucrados en otros episodios de violencia en el mismo lugar, en los que resultaron agredidos otras personas.

La madre de la víctima fue quien realizó la denuncia y el caso quedó a cargo de una fiscalía con jurisdicción en Monteros. Mientras tanto la Policía de Tucumán avanza con las tareas para identificar a los presuntos agresores.