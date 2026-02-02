El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó este lunes que Pedro Lines será el nuevo director del Indec, en reemplazo de Marco Lavagna, quien dejará el cargo tras varios años al frente del organismo estadístico.

El anuncio fue realizado durante una entrevista radial, donde el titular del Palacio de Hacienda explicó que el cambio se da en el marco de un proceso más amplio de revisión metodológica del Indec, aunque aclaró que no se modificarán los índices oficiales en el corto plazo.

Caputo señaló que la gestión venía trabajando en una nueva metodología, pero remarcó que tanto el Presidente como el equipo económico coincidieron en que cualquier cambio debía implementarse una vez que el proceso de desinflación esté completamente consolidado. Según explicó, hacerlo antes podría generar cuestionamientos sobre la credibilidad de la baja inflacionaria.

En ese sentido, el ministro sostuvo que el Gobierno busca evitar que, cuando la inflación converja a niveles internacionales, se atribuya esa caída a una modificación técnica y no a las políticas económicas aplicadas, como la eliminación del déficit fiscal y el fin de la emisión monetaria para financiar el gasto.

Por ese motivo, Caputo confirmó que el índice actual se mantendrá sin cambios hasta que el proceso de desinflación esté firme, más allá del recambio en la conducción del organismo.

Con la llegada de Pedro Lines, el Indec inicia una nueva etapa bajo la órbita del actual programa económico, con el foco puesto en preservar la continuidad estadística mientras avanza la reorganización interna del organismo.