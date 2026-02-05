Este sábado marcará un hito en el fútbol argentino, ya que River será el primer club del país venderá bebidas alcohólicas durante un partido. El inicio de esta medida será en el encuentro frente a Tigre, en el marco de una prueba piloto autorizada por el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires y se llevará a cabo solamente en los palcos VIP y hospitality del Estadio Monumental.

La propuesta, impulsada por el propio club, busca actualizar la gestión de los espectáculos deportivos. La venta de alcohol estará limitada en su cantidad y será solamente en los sectores preferenciales del estadio, donde se implementará un sistema de trazabilidad total para cada compra. Para el resto del público en las otras tribunas no habrá acceso a estos puntos de expendio.

River detalló cómo se desarrollará la modalidad de venta: “Se trata de una experiencia inicial acotada, restrictiva y trazable”, con medidas de seguridad como cartelería visible que informa sobre las reglas de consumo, pulseras identificatorias en los Espacios Quilmes, uno de los sponsors que acompaña la iniciativa, y personal encargado de verificar los accesos, molinetes exclusivos y protocolos internos para actuar ante cualquier infracción.