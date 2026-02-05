Este jueves comienza la esperada Fiesta de la Confluencia en la Isla 132, y la Municipalidad de Neuquén tiene todo listo para llevar adelante un importante dispositivo de limpieza para garantizar que el evento sea tan exitoso en su organización como lo es en convocatoria. Con la participación de más de 120 empleados de la Subsecretaría de Limpieza Urbana, el objetivo es mantener el entorno de la fiesta limpio y ordenado, a la vez que se promueve la conciencia ambiental entre los asistentes.

Cristian Haspert, subsecretario de Limpieza Urbana, explicó en una entrevista a La Primera de la Mañana por AM550, que, además de los esfuerzos logísticos para el evento, "se busca que la fiesta no solo sea la más convocante, sino también la más limpia y segura del país". En ese sentido, Haspert señaló que el compromiso de la municipalidad no se limita solo a la recolección de residuos, sino también a la concientización de los asistentes sobre la importancia de reducir el impacto ambiental del evento.

"Aquí se genera principalmente plástico, cartón, servilletas, envases de papas fritas y botellas de todo tipo", explicó Haspert, quien destacó la importancia de que los carros gastronómicos utilicen vasos reutilizables para evitar generar más desechos.

El operativo de limpieza contará con la participación activa de 120 empleados que se encargarán no solo de la isla, sino también de las áreas aledañas, como calles La Pampa, avenida Olascoaga, Río Negro, Linares y Tronador. Estos trabajadores estarán realizando recorridos constantes para garantizar que el lugar se mantenga en condiciones óptimas durante el evento y tras la finalización de cada jornada.

"Sabemos que la afluencia de público es masiva, por lo que se cambió el horario de recolección de residuos. Los camiones de basura no pasarán de noche, sino que comenzarán su recorrido desde las 10 de la mañana", agregó Haspert.

El subsecretario también explicó que el servicio de recolección comenzará por levantar los residuos más grandes y luego se encargará de las pequeñas partículas, como tapitas de gaseosa. "Nuestro objetivo es que para las 10 de la mañana de cada día, la isla esté completamente limpia", afirmó.

Concientización ambiental: un mensaje para grandes y chicos

Además del operativo de limpieza, la Municipalidad de Neuquén tendrá un stand propio en la Fiesta de la Confluencia, donde se ofrecerán actividades y juegos didácticos sobre medio ambiente. "Es importante que los niños y niñas también aprendan sobre la importancia de cuidar el ambiente, ya que muchas veces tienen una conciencia más clara que los adultos", dijo Haspert.

En el stand, los más pequeños podrán interactuar con camiones y máquinas, participar de sorteos y llevarse premios como camioncitos de juguete.

El objetivo de este stand no solo es entretener a los niños, sino también involucrar a los adultos en la discusión sobre los servicios que ofrece la municipalidad en cuanto al cuidado del ambiente. "Aprovechamos esta oportunidad para hablar con los padres, tíos y abuelos sobre la importancia de cuidar la isla y el entorno, y también les mostramos los servicios que la municipalidad ofrece para el cuidado del medio ambiente", añadió.

"Queremos que todos los que vengan a la Fiesta de la Confluencia se lleven la mejor impresión posible, no solo por los shows y actividades, sino también por el compromiso de la ciudad con la limpieza y el cuidado del entorno", concluyó Haspert.