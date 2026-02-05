El juicio contra Suyai Contreras, acusada de ser la instigadora del asesinato del trabajador municipal de Plaza Huincul, Javier Charpentier, llegó a su fase final este jueves en la Ciudad Judicial de Neuquén, con un pedido de condena por parte del fiscal jefe Gastón Liotard. En su alegato, solicitaron que la acusada sea declarada penalmente responsable por el homicidio y por una serie de ataques armados posteriores dirigidos contra un familiar de la víctima, hechos ocurridos entre febrero y junio de 2024 en Plaza Huincul.

El tribunal, integrado por las juezas Patricia Lupica Cristo y Carolina González y el juez Juan Pablo Balderrama, deliberará sobre el caso y dará a conocer su veredicto el próximo lunes. Mientras tanto, la acusación reafirmó que los hechos materiales relacionados con el asesinato y los ataques ya fueron resueltos en juicios previos, y que en esta etapa solo se discutía la participación de Contreras como instigadora de los crímenes.

El vínculo entre acusada y ejecutores

Durante su alegato final, el fiscal Liotard explicó que la acusación logró acreditar el rol de Contreras como instigadora en el asesinato de Charpentier y en los ataques posteriores. A lo largo del juicio, se presentó un "rompecabezas" de hechos que, según la fiscalía, demuestra cómo la acusada determinó a los ejecutores a llevar a cabo los homicidios y ataques armados.

La clave para la figura de instigación, según la fiscalía, es el vínculo entre la acusada y los autores materiales de los hechos, así como la manipulación y el poder que Contreras ejercía sobre ellos. Liotard destacó que no era necesario que Contreras hubiera creado la idea del crimen, ya que su influencia sobre los ejecutores quedó completamente acreditada. "El vínculo entre los involucrados está absolutamente comprobado, y eso explica cómo pudo determinar a los ejecutores a hacer lo que hicieron", sostuvo.

El asesinato de Charpentier, ocurrido el 8 de febrero de 2024, fue realizado por Matías Emiliano Díaz, quien fue condenado como autor material del homicidio, y Alberto Alejandro Pérez, quien recibió una pena de 10 años y 8 meses de prisión por su rol en la huida posterior al ataque. Ambos se encuentran cumpliendo condena. Por su parte, Contreras está acusada de instigar tanto el homicidio de Charpentier como los tres ataques armados posteriores a un familiar de la víctima, ocurridos entre marzo y junio de 2024.

Un crimen atroz y su secuela violenta

El crimen de Javier Charpentier tuvo lugar en la zona del cargadero municipal de Plaza Huincul, cuando Díaz, armado con una pistola 9 mm, interceptó a la víctima, quien estaba realizando tareas de carga en su camión cisterna. El ataque ocurrió a plena luz del día, cuando Díaz disparó al menos 13 veces, hiriendo a Charpentier con siete balas. La víctima intentó escapar, pero fue fatalmente herida. Tras perder el control del vehículo, el camión terminó estrellado contra un portón.

La huida del asesino fue facilitada por Pérez, quien conducía un camión regador propiedad de Contreras. Este camión bloqueó el paso de Charpentier y ayudó a Díaz a escapar de la escena del crimen. La autopsia confirmó que la muerte de Charpentier fue consecuencia de un shock hemodinámico derivado de las heridas provocadas por los disparos.

La acusación y la defensa

La defensa de Contreras, por su parte, solicitó la absolución de la imputada en relación a ambos delitos, negando su participación en los hechos. Sin embargo, la querella particular se adhirió a la solicitud del Ministerio Público Fiscal, apoyando la condena por instigación en el homicidio de Charpentier y los ataques armados a un familiar de la víctima.

El veredicto final se dará a conocer el próximo lunes, y todo apunta a que se podría poner fin a un juicio que ha marcado un importante paso en la investigación de este asesinato y la serie de hechos violentos que siguieron.

Un caso que mantiene la atención pública

El caso mantuvo la atención pública debido a la violencia de los hechos y la implicación de varios actores dentro de un entramado de relaciones familiares y laborales que, según la acusación, propiciaron el crimen y los ataques armados posteriores. El juicio contra Contreras, que se encuentra en prisión preventiva, es crucial para determinar el alcance de su responsabilidad en los trágicos eventos que dejaron a un trabajador municipal muerto y a una familia destrozada.

La justicia está ahora a la espera de la decisión final, que podría traer respuestas para la comunidad de Plaza Huincul, que sigue de cerca el desarrollo de este proceso judicial, en busca de justicia para Javier Charpentier y su familia.