En una entrevista íntima y cargada de emoción, Maxi López sorprendió al revelar uno de los momentos más difíciles de su vida como padre. Durante una charla con Nacho Elizalde, el exfutbolista repasó una situación que lo atravesó por completo y que tuvo como protagonista a su hijo mayor, Valentino López, fruto de su relación con Wanda Nara.

Todo ocurrió cuando el adolescente tenía apenas 14 o 15 años y las dinámicas familiares estaban repartidas entre distintos países. En ese entonces, Maxi López vivía en Londres junto a Daniela Christiansson y su hija Elle, mientras que Wanda Nara residía en Turquía con Mauro Icardi, sus hijas Francesca e Isabella, y los otros dos hijos que tuvo con el exdelantero, Constantino y Benedicto.

Fue en ese contexto que llegó la llamada que lo cambió todo. “Wanda vuelve de nuevo a Turquía, y yo tengo una llamada con Valentino, que tenía 14, 15 años, y me dice: ‘Papá, yo me quiero quedar a vivir en Argentina’”, relató Maxi López, aún conmovido por el recuerdo.

El exjugador intentó ofrecerle otra opción que consideraba ideal. “Yo le dije: ‘Vení a Londres con papá, te consigo un club, te vas a probar en dos segundos’”, recordó. Sin embargo, la respuesta del joven fue firme: “No, no, no, yo hice la prueba, todo este esfuerzo, me quedo a vivir en Argentina”.

Ante esa decisión, Maxi López buscó una solución familiar y habló con su hermano, que vivía en Buenos Aires. “Le pregunté si podía quedarse a vivir con él, porque yo estoy en Inglaterra, y él se quiere quedar en Argentina”, explicó, dejando en claro que no quería frenar el sueño de su hijo.

La emoción fue inevitable. “Yo estaba con el corazón que se me apretaba todo. Y decía: ‘Por qué no viene acá’. Él quería eso. No le podía cortar el sueño”, confesó el exfutbolista, reconociendo el conflicto interno entre el deseo de tenerlo cerca y respetar su elección.

Con el paso del tiempo, la decisión mostró sus frutos. Valentino López encontró contención en la familia de su tío y logró estabilidad. “Nunca mejor estuvo contenido con ellos, que le dieron todo el amor”, destacó Maxi López, marcando un contraste con el vínculo a distancia.

La frase final fue contundente y dejó expuesta la tensión del momento: “Y con Wanda era ‘lo entendías o lo entendías’. Fue todo muy rápido”. Un pedido adolescente que puso a todos contra las cuerdas y que, años después, sigue resonando en la historia familiar.