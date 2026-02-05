Rusia y Ucrania llegaron a un acuerdo en el que ambos países intercambiarán "314 prisioneros" y el mismo estuvo mediado por Estados Unidos. Así lo confirmó el emisario de la Casa Blanca, Steve Witkoff, en un anuncio que realizó desde Abu Dabi. Se trata del primer canje de prisioneros en cinco meses entre Moscú y Kiev.

“Hoy, delegaciones de Estados Unidos, Ucrania y Rusia acordaron intercambiar 314 prisioneros, el primer intercambio de este tipo en cinco meses”, reveló en un mensaje que publicó en su cuenta de la red social X.

Asimismo, añadió: “Este resultado se logró mediante conversaciones de paz detalladas y productivas. Si bien aún queda mucho trabajo por hacer, pasos como este demuestran que la colaboración diplomática sostenida está dando resultados tangibles e impulsando los esfuerzos para poner fin a la guerra en Ucrania”.

“Las conversaciones continuarán y se prevén avances adicionales en las próximas semanas. Agradecemos a los Emiratos Árabes Unidos por acoger estas conversaciones y al presidente Donald J. Trump por su liderazgo para hacer posible este acuerdo”, culminó Witkoff. Horas antes, Witkoff había reconocido avances en la segunda jornada de conversaciones mediadas por Estados Unidos, pero no había ofrecido detalles.

