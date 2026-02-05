Un fuerte choque sacudió este mediodía al barrio Belgrano, en la avenida Mosconi, a la altura del cruce con Linares, y generó una escena de gran revuelo entre automovilistas y vecinos que se acercaron al lugar. Un Ford Fiesta cruzó el semáforo de la calle Linares en rojo y chocó a un Toyota Yaris y se escapó. Pero su patente quedó tirada en el asfalto, en medio del shock por la violencia del impacto. Por el hecho no hubo personas lesionadas de gravedad.

Violento impacto

El siniesto se produjo alrededor de las 12:45, cuando un Toyota Yaris blanco avanzaba por Mosconi en dirección a Cipolletti. De acuerdo con el relato de la pareja de la conductora, el vehículo venía con "onda verde" y ya había atravesado dos semáforos habilitados; el de Linares también estaba en verde y aún no había pasado a intermitente.

En ese momento, un Ford Fiesta gris cruzó por Linares con el semáforo en rojo y chocó de lleno contra el lateral derecho del Yaris. La violencia del golpe hizo que el auto perdiera el control, despistara y realizara dos trompos antes de terminar detenido a un costado de la calzada, en el desvío que desciende hacia Eugenio Perticone.

Detrás del Toyota circulaba un joven en moto que alcanzó a frenar y esquivar la trayectoria de los vehículos para no ser embestido. La maniobra evitó que el siniestro terminara con más involucrados en una franja horaria de tránsito cargado.

Cruce en rojo, fuga y plásticos por todos lados

Testigos que estaban en la zona coincidieron en que el Fiesta ingresó al cruce cuando no tenía paso. Tras el choque, la conductora del Yaris quedó en estado de shock dentro del vehículo, mientras su pareja intentaba contenerla en medio de la conmoción.

Por el fuerte choque, los cuatro airbags se desplegaron, y la rueda trasera derecha se desprendió y terminó a varios metros del rodado. Partes del vehículo y plásticos quedaron desparramados por el recorrido del choque y entre ellos, estaba la patente del Ford Fiesta.

Según relataron testigos, en el Fiesta se trasladaba una mujer mayor, quien luego de impactar contra el Toyota, siguió su marcha sobre la calle Linares.

La escena generó demoras y preocupación en uno de los corredores más transitados de la ciudad, donde los cruces en rojo y las maniobras imprudentes vuelven a quedar bajo la lupa por el riesgo constante que representan.