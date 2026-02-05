En busca de reforzar un ataque lleno de bajas, Boca volvió a contactar a Estudiantes para avanzar en la incorporación de Edwuin Cetré. El extremo colombiano tenía acordado su traspado al Athletico Paranaense de Brasil, pero el mismo se cayó, con versiones cruzadas al respecto. Con la posibilidad de incorporar a un jugador más hasta el 31 de marzo por la baja de 8 meses de Rodrigo Battaglia y tras conocerse el desgarro de Exequiel Zeballos, el Xeneize acelera para darle a Claudio Úbeda una opción más en una ofensiva que cuenta con 4 lesionados.

El miércoles pasado, representantes de Boca mantuvieron comunicación con dirigentes de Estudiantes para consultar las condiciones por Cetré, quien volvió de Brasil luego de que se cayera su pase y se reincorporó a los entrenamientos bajo las órdenes de Eduardo Domínguez. Desde el León sacaron un comunicado explicando que la operación no prosperó debido a “divergencias de último momento en los términos entre ambas instituciones”. Por su parte, en Brasil aseguraron que el cafetero no pasó la revisión médica por problemas cardíacos.

Desde Boca preparan una oferta formal que sería menor los USD 6 millones que había pretendido desembolsar Paranaense para quedarse con el extremo de 28 años, que tiene vínculo con el León hasta diciembre de 2026. Desde el Departamento de Fútbol pretenden extender el contrato de Cetré y tratar de desprenderse de algún otro futbolista por la necesidad de Estudiantes de una venta (Tiago Palacios es el apuntado) pero en caso de que la propuesta de Boca sea buena, parece difícil que se pueda desestimar. En La Plata también evalúan un interés del CSKA Moscú.