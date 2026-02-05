Un llamado desde Belo Horizonte

El nombre de Kevin Lomónaco volvió a meterse de lleno en la agenda de Independiente por una propuesta formal que llegó desde Atlético Mineiro. El club brasileño avanzó con una oferta concreta para quedarse con el defensor, pero la respuesta desde Avellaneda fue negativa.

La dirigencia del Rojo consideró que los números no alcanzan para desprenderse de uno de los futbolistas que ganó protagonismo en el equipo.

Los números que no convencieron

La propuesta contemplaba el pago de 2.400.000 dólares y, además, que el club brasileño asumiera la deuda que Independiente mantiene con Bragantino por otros 2.600.000 dólares.

El pase de Lomónaco está dividido: Independiente posee el 75 por ciento de los derechos económicos, mientras que el 25 restante pertenece al club paulista. Ese reparto también influye en cualquier negociación que se ponga en marcha.

Una historia que suma capítulos

No es la primera vez que el zaguero aparece en el radar internacional. Meses atrás ya había rechazado una posibilidad ligada al Grupo Pachuca para continuar su carrera en el fútbol español. También circularon versiones sobre un interés de Barcelona que finalmente no avanzó.

Ahora, el interés llega desde Brasil y con un entrenador que lo conoce bien: Jorge Sampaoli. El actual técnico de Atlético Mineiro busca reforzar la defensa de cara a la competencia continental que afrontará su equipo.

El tiempo, un factor clave

El mercado de pases en Brasil cierra el 3 de marzo. Ese plazo marca el ritmo de las conversaciones y deja una ventana corta para que aparezca una nueva propuesta que modifique la postura de Independiente.

En Avellaneda no bajan la persiana. La negociación sigue abierta y todo indica que todavía queda margen para otro intento. Mientras tanto, el futuro de Lomónaco se mueve en silencio, con números, fechas y decisiones que pueden impactar de lleno en el armado del plantel.