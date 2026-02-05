El miércoles fue un día que Mauro Icardi quedará en la historia grande del fútbol europeo: con su gol ante el Istanbulspor, el delantero alcanzó los 73 tantos en 118 partidos y se convirtió en el máximo goleador extranjero del Galatasaray, una marca que lo ubica en lo más alto del club turco. Sin embargo, lejos del festejo deportivo, otro hecho captó la atención en el plano personal.

Mientras se definía su futuro profesional y los hinchas celebraban el récord, quien apareció inesperadamente en escena fue Martín Migueles, actual pareja de Wanda Nara. El empresario compartió en redes sociales un posteo que muchos interpretaron como un gesto fuerte y simbólico, justo en el día más importante del futbolista.

La publicación mostró un regalo muy especial que recibió de las hijas que Mauro Icardi tuvo con Wanda Nara. Se trató de un cuaderno con recuerdos y dibujos, acompañado por una dedicatoria escrita de puño y letra por las pequeñas, que rápidamente se volvió viral.

“Para Martín de Fran e Isi”, se pudo leer en la portada del cuaderno, junto a un dibujo de un corazón y la frase “Cómo nos conocimos”. El detalle no pasó desapercibido y generó impacto por la cercanía y el vínculo que deja en evidencia entre las niñas y Martín Migueles.

En el interior del cuaderno también aparecieron mensajes cargados de afecto. “Te quiero mucho”, escribió la hija mayor, mientras que la más pequeña dejó otra frase que llamó la atención: “Gracias por acompañarme en muchas cosas. Te quiero muchísimo”.

Conmovido por el gesto, Martín Migueles respondió públicamente y expresó: “Un libro de recuerdos, qué linda sorpresa. Gracias chicas, las amo”. El mensaje reforzó la idea de un lazo consolidado y sumó más repercusión al posteo.

De esta manera, el empresario volvió a mostrarse en redes tras varios días de silencio y lo hizo en una fecha sensible para Mauro Icardi, quien celebraba una hazaña deportiva en Turquía. El contraste entre el logro futbolístico y el gesto familiar volvió a poner en foco la interna que rodea al jugador y a Wanda Nara.