Este domingo 8 a las 10 se pondrá en marcha la sexta edición de la prueba de pedestrismo de Lanín Extremo que tendrá como epicentro al lago Huechulafquen. La prueba se desarrollará sobre una cuatro distancias diferentes, 5, 13, 21 y 30 kilómetros.

La modalidad será una carrera a pie, por caminos, picadas y senderos agrestes. El Corredor transita mayoritariamente por tramos fuera de rutas, donde deberá sortear todo tipo de obstáculos naturales como cañadones, sectores con piedras y terreno desparejo, cortes, zanjas, grietas.

Los circuitos estarán claramente marcados en toda su extensión para que los competidores puedan correr sin riesgo de extraviarse; sumado la presencia de banderilleros en distintos puntos principales. La categoría será única en individuales.

Las edades por divisional serán, menores de 19 años, 20 a 29 años, 30 a 39 años, 40 a 49 años, 50 a 59 años y más de 60 años. Tanto masculino como femenino.

Lanín Extremo no es una carrera más. Es una prueba de resistencia, estrategia y fortaleza mental. Con terrenos desafiantes, desniveles pronunciados y senderos técnicos que obligarán a dar lo mejor en cada paso. Correr al pie del Volcán Lanín es una experiencia inigualable, no cabe duda. Atravesar bosques nativos, senderos de montaña y paisajes de la Patagonia que harán olvidar el cansancio y disfrutar cada kilómetro. Un recorrido diseñado para que la naturaleza sea parte del desafío.

La energía de la largada, el esfuerzo compartido, el aliento entre corredores y la satisfacción de cruzar la meta crean una conexión única con la competencia y con la montaña.

Las dos pruebas más importantes, la de 21 kilómetros, será de resistencia para corredores experimentados. Senderos técnicos, grandes desniveles y la inmensidad de la montaña hacen de este recorrido un verdadero desafío físico y mental. Solo para quienes buscan superar sus propios límites.

Mientras que la de 30 kilómetros tiene previsto un recorrido largo, exigente y técnico que combina todos los desafíos del trail patagónico, altura, desniveles intensos y terreno cambiante. Ideal para quienes ya tienen experiencia en montaña y quieren vivir una jornada épica frente al volcán Lanín.