FC Barcelona ha comunicado este sábado su salida definitiva del proyecto de la Superliga europea. A través de un comunicado oficial publicado en su web, el club azulgrana informa de que ya ha notificado formalmente su desvinculación tanto a la European Super League Company como a los clubes que formaban parte de la iniciativa.

La entidad blaugrana pone así punto final a su participación en un proyecto que nació en 2021 con la intención de reformar el fútbol continental y que desde entonces ha estado rodeado de una fuerte contestación institucional y social. El Barça no entra en más detalles sobre los motivos de la decisión, pero deja claro que la comunicación ya ha sido trasladada de manera oficial a todas las partes implicadas.

Con este paso, el club presidido por Joan Laporta se alinea definitivamente con el marco competitivo actual del fútbol europeo, centrado en las competiciones organizadas por la UEFA, y cierra un capítulo que ha generado debate interno y externo durante los últimos años.

Así reza el escueto comunicado, "El FC Barcelona informa que hoy ha notificado formalmente a la EUROPEAN SUPER LEAGUE COMPANY y a los Clubes que han formado parte de ella su desvinculación del proyecto de la Superliga europea".