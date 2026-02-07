La polémica volvió a encenderse cuando Sabrina Rojas decidió hablar sin filtro durante su conducción en SQP (América TV). Visiblemente molesta, la actriz respondió a las versiones que la señalaban como protagonista de un supuesto intento de seducción a Mauro Icardi, situación que habría ocurrido años atrás y que fue reflotada en medio de un nuevo escándalo mediático vinculado a la China Suárez.

Según relató Sabrina Rojas, todo se remonta a una noche en el boliche Tequila, un clásico de la Costanera Norte. Sin mencionar nombres en un primer momento, describió un clima de tensión y miradas incómodas. “Nos pasó en Tequila, el boliche al que íbamos mucho. Dos o tres que estaban siempre ahí: yo estaba con Mauro y empezaba el perreo, la mirada”, lanzó, dejando entrever que otras figuras del medio se movían con intenciones claras.

En ese mismo relato, la conductora explicó cómo funcionaba ese juego silencioso dentro del boliche. “Venía un amigo y le decía ‘che, dice tal que se quiere ir con vos después de acá’”, recordó Sabrina Rojas, dando a entender que la situación no pasó desapercibida y que generó incomodidad en más de una ocasión.

Con el correr de las horas, se viralizó otra declaración suya que terminó de avivar el fuego. “Estaba en un boliche y lo vi todo el tiempo raro. Todo el tiempo solo. La manada te va llevando y yo quedé al lado suyo”, confesó, en referencia a aquel cruce con Mauro Icardi, que ahora volvió a ser tema central.

El pasado 6 de febrero, Sabrina Rojas decidió hablarle directamente a la China Suárez para frenar las especulaciones. “Le voy a responder a la China porque anda diciendo que me quise levantar a Mauro Icardi. Lo único que me faltaba”, disparó sin vueltas. Y cerró, indignada: “¡Dios!”.

Más allá de admitir que coincidió con el futbolista del Galatasaray, la actriz fue tajante al aclarar que jamás existió una insinuación de su parte. De este modo, buscó desactivar cualquier versión que la involucre sentimentalmente con Mauro Icardi, marcando un límite claro.

En paralelo, y en medio de la reciente separación de Griselda Siciliani y Luciano Castro, volvió a resonar el testimonio más íntimo de Sabrina Rojas sobre su propia ruptura con el actor. Al frente de SQP, habló del desgaste emocional que atravesó y de cómo sostuvo una imagen pública mientras estaba profundamente afectada.

“Olvidarte de vos, que esa persona te quite tanta energía, que tal vez es lo que me pasó a mí”, reflexionó Sabrina Rojas. También recordó su paso por Intrusos, cuando decidió apoyar a Luciano Castro en medio de un escándalo. “Yo estaba rota… pero no me muestro rota”, confesó, dejando en claro que detrás de la sonrisa televisiva hubo una historia de dolor que recién ahora se anima a contar.